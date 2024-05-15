ما هي ظاهرة إعصار النار المدمر؟.. ذُكرت في القرآن قبل 1400 عام

العواصف واحدة من أخطر الظواهر الطبيعة، إذ أن رؤيتها في أي مكان يسبب الذعر والهلع، إلا أن هناك ما هو أكثر خطورة من ذلك، فهناك نوع من تلك العواصف يكون مصحوباً بالنار، وبالرغم من ندرة هذه الظاهرة وعدم معرفة الكثيرين بها، إلا أنها ذكرت في القرآن الكريم قبل 1400 عاماً، وفي التقرير التالي نستعرض ما هي تلك الظاهرة وكيف تتكون؟، وفقاً لما ورد عبر موقع «ناشيونال جيوجرافيك».

عاصفة النار

تحدث ظاهرة عاصفة النيران أو الدوامة النارية في أنحاء متفرقة من العالم، وهي أحد أنواع الأعاصير التي نادراً ما تحدث، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من النيران تنتج عندما تجتمع حركة الرياح على شكل دوامات، مع درجة الحرارة المرتفعة الذي ما يؤدي إلى رفع الهواء ودمجه مع الدوامات، ومع ارتفاع الحرارة الشديد تسمح دوامات الهواء الممتزج بالغازات بإطلاق شرارة تتسبب في احتراق النباتات ويمتد الأمر لاحتراق الغابات.

وتظهر في شكل دوامة نارية عمودية، ولكن بالرغم من ندرتها، إلا أنها عندما تحدث تترك خلفها الكثير من الكوارث.

ما الفرق بين العاصفة النارية والعادية؟

يتميز الإعصار الناري عن غيره من العواصف بوجود لهب داخله، يعمل على زيادة القوة التدميرية التي يسببها، إذ أنه يمتاز بقدرة هائلة على تدمير الممتلكات وإتلاف المحاصيل، إضافةً لحرائق البيوت الغابات.

ذكر في القرآن الكريم

بالرغم من قوة هذا الإعصار التدميرية وشدته، ورغم عدم انتشاره، إذ أنه نادراً ما يحدث، إلا أنه قد ذكر في القرآن الكريم قبل 1400 عاماً في سورة البقرة في قوله تعالى «فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ».