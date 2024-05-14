سمسم شهاب يكشف عن وصيته بشكل مفاجئ.. «طلب غريب من شقيقه»

فاجأ الفنان سمسم شهاب الجميع بكتابة وصيته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو طلب غريب من شقيقه الأكبر.

وصية سمسم شهاب

وكتب سمسم شهاب: «كان يجب أن اتخذ قرار البعد عنكم من حوالى 30 سنة، نعم تأخرت كثيراً ولكن ما فعلته أنا وزوجتى رحمة الله عليها نحتسبه عندالله تعالى وما عند الله خير وأبقى».

وأضاف: «لو سمحتم لا أتمنى أن أراكم أو أسمع صوتكم حتى، وأنا في طريقي إلى الدار الآخرة وهذه وصيتي لأخي الكبير الحاج أشرف، ربنا كشفكم والحمدلله».

وكان المطرب سمسم شهاب، حل ضيف منذ فترة قريبة، علي الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، وتصدرت الحلقة حينها محركات البحث على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».