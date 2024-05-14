بعد تراجع الدولار.. تعرف على أسعار العملات في البنوك اليوم

يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، التراجع بشكل يومي في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ليسجل اليوم 46.84 جنيه، مقارنة مع 47.02 جنيه بالأمس، ليكون بذلك قدر التراجع 18 قرشًا.

أسعار العملات في البنوك

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار العملات في البنوك بعد تراجع الدولار، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ اليوم 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.87 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري نحو 154.12 جنيه للبيع، و153.09 جنيه للشراء، ونحو 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء في بنك مصر.

سعر الدرهم الأماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 12.89 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء، وفي بنك مصر 12.82 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء.