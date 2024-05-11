شهدت أسعار العملات اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية المختلفة حالة من الاستقرار، ومن أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك

تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك، حسب آخر سعر أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصریة

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.

فيما سجل بنك مصر 47.3 جنيه للشراء، وسعر البيع 47.4 جنيه.

بينما سجل بنك القاهرة للشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.

سعر الیورو في البنوك المصریة

وسجل البنك الأهلي المصري سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.

فيما سجل بنك مصر للشراء نحو 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.

وبلغ اليورو في بنك القاهرة 50.72 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.01 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

وفي البنك الأهلي المصري فسجل سعر الشراء 12.60 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.

وفي بنك مصر سجل سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.

وعن بنك القاهرة فسجل سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

في البنك الأهلي المصري سجل سعر الشراء 12.88 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

وفي بنك مصر سجل سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

وعن بنك القاهرة فسجل سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل البنك الأهلي المصري سعر الشراء 153.09 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.

وعن بنك مصر فسجل سعر الشراء 153.86 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.

وفي بنك القاهرة سجل سعر الشراء 153.53 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.