شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية المختلفة حالة من الاستقرار، ومن أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك

تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه في البنوك، حسب آخر سعر أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصریة

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء 47.3 جنيه، وسعر البيع 47.4 جنيه.

سعر الیورو في البنوك المصریة

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.09 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء 50.72 جنيه، وسعر البيع 51.01 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.60 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.

في بنك مصر: سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء 12.61 جنيه، وسعر البيع 12.63 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.88 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء 12.89 جنيه، وسعر البيع 12.90 جنيه.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 153.09 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء 153.86 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء 153.53 جنيه، وسعر البيع 154.12 جنيه.