الدولار يسقط إلى مستوى 46 جنيها في البنوك

يستمر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في التراجع بشكل يومي؛ وذلك منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، وبعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، الذي انعكس على سعر الدولار في السوق الموازية والقضاء عليها بعد أن أصبح هناك سعر واحد للدولار من خلال البنوك.

سعر الدولار قبل قرار تحرير سعر الصرف

وبالعودة إلى ما قبل مشروع تطوير رأس الحكمة، وقبل قرار تحرير سعر الصرف، نجد أن سعر الدولار كان قد وصل في السوق الموازية إلى مستوى 70 جنيهًا نتيجة للمضاربات المستمرة التي كانت تقوم عليها هذه السوق غير الرسمية، إلا أن الدولة المصرية لم تسمح لهذه السوق بالاستمرار، واتخذت الإجراءات والقرارت التي قضت على هذه المضاربات.

وبالنظر إلى سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك، نجد أنه يتداول ما بين 46.84 - 46.94 جنيه، متراجعًا بأكثر من 3 جنيهات عن سعر 50 جنيهًا، وهو السعر الذي كان يتداول عنده في البنوك في يوم الإعلان عن قرار تحرير سعر الصرف الأخير، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

بعد تراجعه.. سعر الدولار في البنوك

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-5-2024 بعد تراجعه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.84 جنيه للشراء و46.94 للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.