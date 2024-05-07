أسعار صرف العملات في البنوك اليوم الثلاثاء 7-5-2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 7-5-2024، حالة من الاستقرار، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديث وارد عبر مواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في مختلف البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 51.24 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.90 جنيه للشراء و60.09 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.51 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.87 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 155.41 جنيه للشراء و156.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.61 جنيه للشراء و6.63 جنيه للبيع.