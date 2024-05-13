أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد القطارات الإضافية من القاهرة إلى أسوان خلال عيد الأضحى، موضحة أنه جرى تعميم مجموعة من التنبيهات على جميع المحطات بضرورة الاستعداد الجيد لتشغيل القطارات الإضافية وصيانتها جيدًا قبل تشغيلها على الخطوط.

تقدم «الوطن» في التقرير التالي، جدول مواعيد القطارات الإضافية من القاهرة إلى أسوان خلال عيد الأضحى، وفق ما أعلنته السكة الحديد، في إطار دورها الخدمي.

قطار رقم 1942 «القاهرة – أسوان»

- يتم التشغيل اعتبارًا من 10 يونيو حتى 27 من الشهر ذاته.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:50 دقيقة.

- يمر بمحطات الجيزة وبني سويف ومغاغة والمنيا وملوي وأسيوط وطهطا وسوهاج.

- يمر أيضاً بمحطات نجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو.

قطار رقم 2249 النوبة «أسوان – القاهرة»

- يبدأ التشغيل يوم 20 يونيو المقبل.

- يتحرك من محطة أسوان الساعة 17:40 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 7:10 دقائق.

- يمر بمحطات بلانة ودراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر.

- يمر بمحطات قنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والجيزة.

قطار 2247 النوبة «أسوان – القاهرة»

- يتم التشغيل يوم 20 من شهر يونيو المقبل.

- يتحرك من محطة أسوان الساعة 18:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 7:20 دقيقة.

- يمر بمحطات بلانة ودراو وكوم إمبو وكلابشة وإدفو وإسنا والأقصر.

- يمر بمحطات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة.

قطار رقم 2246 النوبة «القاهرة – أسوان»

- يتم التشغيل يوم 13 من شهر يونيو المقبل.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 7:45 دقيقة.

- يمر بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإسنا.

- يمر بمحطات إدفو وكلابشة وكوم إمبو ودراو وبلانة.

قطار رقم 2243 الاتحاد النوعي «أسوان – القاهرة»

- يتم التشغيل يوم 21 يونيو المقبل.

- يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 7:20 دقيقة.

- يمر بمحطات الأعقاب ودراو وكوم إمبو والرغامة وكلابشة وسلوا والرمادي والطوناب وإدفو.

- يمر بمحطات السباعية والشراونة وإسنا والأقصر.

- يمر بمحطات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والجيزة.

قطار رقم 2243 الانحاد النوعي «القاهرة – أسوان»

- يتم التشغيل يوم 13 يونيو المقبل.

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 دقائق.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 7:25 دقيقة.

- يمر بمحطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وإسنا.

- يمر بمحطات الشراونة والسباعية وإدفو والطوناب.

- يمر بمحطات الرمادي وسلوا وكلابشة والرغامة وكوم إمبو ودراو والأعقاب.

قطار رقم 1955 «أسوان – القاهرة»

- يتم التشغيل اعتباراً من 11 يونيو المقبل حتى 28 من الشهر ذاته.

- يقوم من محطة أسوان الساعة 10:15 دقيقة.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 22:40 دقيقة.

- يمر بمحطات كوم إمبو وإدفو وإسنا والأقصر وقنا.

- يمر بمحطات نجع حمادي وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة.

قطار 1954 «القاهرة – أسوان»

- يتم التشغيل يوم 10 يونيو المقبل حتى يوم 27 من نفس الشهر.

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:20 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 23:05 دقائق.

- يمر بمحطات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي.

- يمر بمحطات قنا والأقصر وإسنا وإدفو وكوم إمبو.