ما الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا؟.. طبيب يحذر أصحاب الأمراض المزمنة

الملح واحد من الإضافات التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف الوصفات، ويتم تناوله بصفة يومية، الأمر الذي يشكل الكثير من المخاطر الصحية على الصحة، لذا وجب الانتباه للكمية، لتجنب أثاره السلبية على الجسم.

ويشير تقرير بموقع «Healthline»، إلى أضرار الملح عند تناول الكثير منه في وجبة واحدة وعلى مدار اليوم ويمكن إيضاحها في التقرير التالي.

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الملح

يتسبب استهلاك كميات كبيرة من الملح على المدى القصير، في حبس الماء داخل الجسم، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم بشكل ملحوظ، والشعور بالعطش الشديد، ليصل الأمر إلى الإصابة بفرط صوديوم الدم، التي تزيد من فرص الوفاة في حال لم يتم علاجها.

أما في حال الإكثار من تناوله على المدى البعيد، فأن ذلك ربما يكون واحد من ضمن الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب وزيادة نسبة الوفاة المبكرة، الأمر الذي أشارت إليه عدد من الأبحاث العلمية إلا أنه لم يحسم حتى الوقت الحالي.

كيف يمكن علاج ذلك الأمر؟

يختلف تأثير تناول الملح على جسم الإنسان، إذ يمكن للفرد أن يعوض كمية الملح التي يتناولها وذلك عبر شرب كميات كافية من الماء، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والتي توجد في عدد كبير من الأصناف على رأسها البطاطس والأفوكادو والسبانخ والخس، ويوجد ذلك العنصر في الفواكه أيضًا مثل الموز والفواكه المجففة.

الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا

توصي منظمة الصحة العالمية البالغين، بضرورة العمل على خفض مستوى استهلاك الملح في اليوم إلى أقل من 5 جرامات، أما بالنسبة للأطفال يستوجب عليهم تناول ما يقرب من 2 جرام يوميًا، وذلك على أساس متطلبات الطاقة للأطفال مقارنةً مع البالغين.

ا

ومن جانبه أشار سمير عنتر استشاري الجهاز الهضمي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه وجب الانتباه إلى تقليل نسبة الملح في الطعام، ونصح بعدم الإفراط في تناول المخللات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.