أسباب فساد تمليح الفسيخ.. احذري كمية الملح في الخياشيم

مع اقتراب موسم شم النسيم، تُقبل الكثير من ربات المنزل على تمليح الفسيخ، فمن عادات المصريين منذ عصر الفراعنة تناول الفسيخ خلال في هذه المناسبة، وتحب بعض ربات المنزل تولي عملية تمليحه من الألف إلى الياء وعدم شرائه، لكن هناك بعض الأمور تؤدي إلى فساده، ومن أسباب فساد تمليح الفسيخ ملوحته الزائدة التي تسبب أمراض الكلى والضغط والقلب، أو عدم تمليحه من الأساس ويبقى طعمه كما هو.

أسباب فساد تمليح الفسيخ

تمليح الفسيخ قد يفسد بسبب العديد من الأسباب، حسب ما ذكر الشيف شربيني، خلال برنامجه عبر فضائية «CBC سفرة»، في برنامجه:

قلة الملح بالفسيخ.

عدم تركه وقتًا كافيًا قبل تناوله.

عدم تركه في مكان مغلق.

استخدام أسماك غير طازجة في التخليل.

ترك الفسيخ مكشوف عند تمليحه.

اللون الخارجي للفسيخ يكون به بقع داكنة.

قد يكون من أسباب فساد تمليح الفسيخ، رائحته المنفرة، التي تكون غير مقبولة من أول شرائه.

عدم غسل الفسيخ جيدًا بالماء الجاري قبل وضع الملح.

عدم وضع الملح في خياشيم السمك عند تمليحه.

نصائح لشراء السمك لعمل الفسيخ

وأوضح الشيف شربيني، أن طريقة اختيار الفسيخ الجيد، لعدم وجود أسباب فساد تمليح الفسيخ، تتمثل في الأسباب التالية: