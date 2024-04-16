ملعقة واحدة من الملح تساعدك في تخزين الليمون أطول مدة.. اعرفي الطريقة
كتب:
نرمين عزت
11:59 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
تخزين الليمون
الليمون مكون أساسي في كل بيت، وأحد أسرار إضافة النكهة والطعم لمعظم الوجبات الغذائية؛ لكنه سرعان ما يتغير لونه ويفسد؛ لذلك تبحث ربات البيوت دائمًا عن أفضل طريقة لتخزينة بشكل يحافظ عليه من التلف؛ ويبقى طازجًا لمدة عام، وهذا المكون هو الملح، وبجانب الملح هناك عدة طرق تحافظ على الليمون وتحميه من تكون الفطر عليه، نستعرضها في السطور التالية وفق موقع «masterclass» البريطاني.
مكون يحافظ على الليمون طازجًا
- لتخزين الليمون اغسليه بشكل جيد بالماء والملح، ثم قومي بتنشيفه.
- ضعي حبات الليمون داخل أكياس بلاستيكية وقومي بغلقها بشكل جيد مع الملح.
- ضعي الأكياس في الفريزر، يحافظ الملح على الليمون طازجا.
- بعد ذلك قومي بإخراج الليمون من الفريزر، واتركيها تفكك من الثلج.
طرق لتخزين الليمون:
- احفظي الليمون في درجة حرارة الغرفة.
- يمكن أن تستمر حبات الليمون الكاملة لمدة تصل إلى أسبوع إذا قمت بتخزينها في درجة حرارة الغرفة.
- قم بتخزين الليمون في الثلاجة.
- يمكن لف الليمون في أوراق ألومنيوم للحفاظ عليه أطول مدة.
- يمكن أن تبقى حبات الليمون الكاملة لمدة شهر في الثلاجة إذا قمت بتخزينها في اناء محكم الغلق أو في كيس بلاستيكي مغلق في درج الأطعمة المقرمشة.
- قم بلف قطع الليمون.
- يمكنك تبريد أنصاف الليمون وشرائح الليمون في الثلاجة لمدة خمسة إلى سبعة أيام في اناء محكم الغلق أو كيس بسحاب.
- يمكنك أيضًا لف شرائح الليمون في غلاف بلاستيكي لمنعها من الجفاف.
- تخزين عصير الليمون:
- لتخزين عصير الليمون ضعه في وعاء محكم الإغلاق أو وعاء زجاجي مغلق في الثلاجة.
- يمكن أن يستمر عصير الليمون لأكثر من أربعة أيام، على الرغم من أنه سيفقد طعمه ببطء.