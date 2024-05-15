نقابة المرشدين السياحيين: إبراز كارنيه العضوية إلزامي في المناطق الأثرية

طالبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين جميع أعضائها بضرورة إبراز ما يُثبت كونهم مرشدين سياحيين مرخصين، سواء من خلال كارنيه ترخيص وزارة السياحة أو كارنيه النقابة.

يجب إبلاغ النقابة عن حالات ممارسة الإرشاد السياحي دون ترخيص

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة العامة للمرشدين السياحيين، ضمن جهود النقابة لمكافحة ظاهرة إرشاد السياح دون ترخيص، والتي تُلحق الضرر بسمعة المهنة وتُؤثر سلبًا على السياحة المصرية، مؤكّدة ضرورة إبلاغ النقابة فورًا عن أي حالات أو مواقع يتم فيها ممارسة الإرشاد السياحي دون ترخيص.

وأشارت إلى تعاون النقابة مع وزارة السياحة والآثار في منظومة حجز التذاكر الإلكترونية، ودعا المرشدين السياحيين إلى إبلاغ الوزارة على الفور في حال حدوث أي عطل أو مشكلة في هذه المنظومة.

على المرشدين السياحيين الالتزام بوقت البرنامج السياحي

كما شددت النقابة ووزارة السياحة على ضرورة التزام المرشدين السياحيين بوقت البرنامج السياحي الموكل إليهم، وتجنب أي إهمال أو تسريب أو تعطيل لمنظومة التحول الإلكتروني لحجز التذاكر.

وأكّدت حرص النقابة على تنظيم مهنة الإرشاد السياحي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للسياح، مع أهمية التعاون بين النقابة ووزارة السياحة والآثار لتحقيق هذه الأهداف.