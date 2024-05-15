بوابة الوظائف الحكومة ومسابقة التعليم.. تفاصيل ورابط التقديم لوظيفة معلم

فرصة جديدة أتاحها جهاز التنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومة ومسابقة التعليم، للحاصلين على كليات «الآداب ودار العلوم والألسن واللغات والترجمة، وكلية اللغة العربية» الشعبة العامة، وغيرها من الكليات للتقديم في وظائف تعيين أكثر من 18 ألف معلم مساعد للصفوف الابتدائية وغيرها في جميع محافظات مصر، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعلن عنها والتي يجب على المتقدم استيفاؤها.

بوابة الوظائف الحكومة ومسابقة التعليم

أكد جهاز التنظيم والإدارة، أنه يجب على الراغببن في التقدم عبر بوابة الوظائف الحكومة ومسابقة التعليم الدخول إلى الرابط الذي أتاحه الجهاز للاطلاع على كافة التفاصيل.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يرغب بالتعيين عبر بوابة الوظائف الحكومة ومسابقة التعليم:

- أن يكون المتقدم من المحافظة الكائن بها محل إقامته.

- أن يكون المقدم مصري الجنسية.

- يجب أن يكون محمود السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية سواء في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- لا يزيد السن عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلاأن

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، بجانب دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- ضرورة اجتياز الاختبارات والتدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اجتياز الكشف الطبي وكذلك تحليل المخدرات.