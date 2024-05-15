تحذير من ترك الشواحن بمقبس الكهرباء.. الفاتورة تزيد 50 جنيها لهذا السبب

الكثير من العادات الخاطئة نقوم بها يومياً دون قصد، أو علم بأنها تتسبب في خسارة المال نتيجة ارتفاع ثمن فاتورة الكهرباء كل شهر، ومن ضمن الأخطاء التي قد نقع فيها دون علمٍ بخطورتها، ترك شواحن الأجهزة الإلكترونية، بمقبس الكهرباء بعد الانتهاء من شحن البطارية.

لماذا ينبغي نزع الشواحن من مقبس الكهرباء؟

ترك الشواحن في المقبس يجعلها تستهلك نسبةً قليلة من الكهرباء حتى لو لم تكن متصلة بأي جهاز، سواء هاتف أو جهاز لابتوب وخلافه، لذلك ينصح المهندس أحمد عبدالقادر المتخصص في القوى الكهربائية بضرورة فصل الشواحن عن مصدر الكهرباء بمجرد امتلاء بطارية الجهاز، لتفادي الأضرار المحتملة التي يوضحها خلال حديثه لـ«الوطن» في النقاط التالية:

1. بخلاف فاتورة الكهرباء، قد تتسبب الشواحن في نشوب الحرائق، خاصةً عند تركها متصلة بالدائرة الكهربية لأيامٍ متواصلة، كما يزداد الأمر خطورةً إذا كان الشاحن تالفاً أو من المنتجات غير المضمونة وذات الجودة المنخفضة.

2. سريان التيار الكهربي داخل الشواحن والذي يستدل عليه بارتفاع درجة حرارتها وصوت الطنين المنبعث منها، يعمل على تقليل العمر الافتراضي لها.

3. استهلاك الشاحن الواحد من الكهرباء عند تركه متصلاً بالمقبس لا يكلف مبلغاً ضخماً كل شهر، لكن عندما يكون الأمر متعلقاً بعدة أجهزة تستخدمها أفراد الأسرة يمكن التنبؤ بزيادة لا تقل عن 50 جنيها في فاتورة الكهرباء لكل شهر.

خطورة توصيل الجهاز بالشاحن لفترات طويلة

التعليمات الخاصة بالهواتف، تنص على ضرورة فصل الشاحن عن الكهرباء وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة، رغم أن شواحن الهواتف الحديثة حالياً أصبحت مزودة بنظام حماية من الحرائق، وفقاً لموقع «Focus» للتكنولوجيا، الذي أوضح أن الخطورة تزداد خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة بما يمثل تهديداً للدائرة الكهربائية الموجودة ببطاريات الأجهزة الإلكترونية، خاصةً في حال استخدام الأجهزة في أثناء عملية الشحن، إذ من الممكن أن يذوب البلاستيك الموجود بها خصوصاً إذا كانت منخفضة الجودة، لذلك يُنصح بفصل التيار الكهربي عن الأجهزة بعد امتلاء بطارياتها وعدم الحاجة إلى الشاحن.