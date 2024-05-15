الجنيه يواصل ارتفاعه أمام الدولار.. كم بلغت خسائر الأخضر منذ تحرير سعر الصرف

تكبد الدولار خسائر كبيرة أمام الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية، منذ أن أعلنت الحكومة عن مشروع رأس الحكمة، وهو ما ترتب عليه ضخ سيولة دولارية كبيرة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، الأمر الذي ترتب عليه هبوط سعر الدولار في السوق الموازي والقضاء عليها، بعد أن أصبح هناك سعر واحد للدولار من خلال البنوك.

الأسعار قبل قرار تحرير سعر الصرف

وصل سعر الدولار في السوق الموازية قبل قرار تحرير سعر الصرف، إلى مستوى 70 جنيهًا نتيجة للمضاربات المستمرة التي كانت تقوم عليها هذه السوق غير الرسمية، إلى أن جاء قرار سعر تحرير سعر الصرف، وكان بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء.

خسائر الدولار منذ تحرير سعر الصرف

وبالنظر إلى سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك، نجد أنه يتداول ما بين 46.84 - 46.94 جنيه، متراجعًا بنحو 3.16 جنيها عن سعر 50 جنيهًا، وهو السعر الذي كان يتداول عنده في البنوك في يوم الإعلان عن قرار تحرير سعر الصرف الأخير، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بعد تراجعه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك على الإنترنت.

يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الآن، 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 46.84 جنيه للشراء و46.94 للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.