الحرائق تزحف بـ5 دول حول العالم قبل صيف 2024.. إسرائيل تحت رحمة النيران (فيديو)

شهد العالم خلال الفترة الأخيرة العديد من الحرائق التي تسببت في خسائر فادحة بالبيئة والممتلكات والأرواح البشرية، كما تسببت الحرائق في تدمير الغابات وإلحاق أضرارًا جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية، وعشرات المنازل والسيارات مثل ما حدث في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

حرائق خارج السيطرة في إسرائيل

نشبت حرائق هائلة في المنازل والأشجار في مستوطنات شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت الماضي، نتيجة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الحدود الشمالية مع إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتكبد الممتلكات والبنية التحتية أضرارًا جسيمة، حيث تأثرت العديد من المنازل والسيارات.

تحرق اسرائيل حريق هذاجزائهم جهنم في الدنيا والاخره pic.twitter.com/ylD0OSsitb — نعيم ابوحادر (@neiem192901) May 11, 2024

واندلعت الحرائق في منطقة شارع 90 وبالقرب من مستوطنة كريات شمونة، حيث تعمل 10 فرق إطفاء بالتعاون مع فرق من مناطق مختلفة في إسرائيل بالمنطقة الشمالية على إخماد الحرائق، والتي استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وصرحت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء أمس، بوقوع حريق في مستوطنة بيت هيلل بعد انفجار طائرتين مسيرتين، وجارٍ التحقيق في الحادث من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حريق في كندا

تسببت حرائق الغابات الخطيرة في احتراق عشرات الآلاف من الأفدنة وتقترب من العديد من المدن الكندية، ما أجبر الآلاف على الإجلاء بسبب تدهور جودة الهواء، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

بدأ موسم حرائق الغابات في البلاد بوتيرة مقلقة، حيث تشتعل حرائق جديدة كل يوم، وموسم الحرائق في عام 2024 ليس على قدم المساواة مع موسم العام الماضي الذي حطم الأرقام القياسية، لكن مع تدهور سلوك حرائق الغابات في عالم يزداد احترارًا، فلا عجب أن يحذر مسؤولو الإطفاء الكنديون من موسم «متفجر» قد ينافس العام الماضي.

وتسببت الظروف شديدة الجفاف والرياح في حرائق متعددة طالت آلاف الأفدنة منذ عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من الطقس الرطب في الأفق، ستظل مكافحة الحرائق تمثل تحديًا في العديد من المقاطعات خلال منتصف الأسبوع بسبب الرياح العاتية.

كما ساهمت الرياح العاتية في ارتفاع حجم حريق بحيرة باركر شمال شرق كولومبيا البريطانية، من 13000 فدان يوم الاثنين إلى ما يقرب من 21000 فدان يوم الثلاثاء، ووقع الحريق على بعد ميل واحد غرب بلدة فورت نيلسون في وقت مبكر من صباح أمس.

حريق هائل في هولندا

أفادت قناة «روسيا اليوم» باندلاع حريق صباح اليوم في مركز تسوق ضخم يضم 1400 متجر ومنفذ خدمات في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو.

وذكر مسؤول في فرق الإطفاء أن أكثر من 80% من مركز التسوق تضرر جراء الحريق، وأن 50 فريقًا يشاركون في عمليات الإنقاذ، بما في ذلك خبراء في الإنقاذ الكيميائي والبيئي.

ويُعتبر إجلاء اليوم الأكبر منذ بداية موسم الحرائق في الولاية، حيث وصل عدد النازحين جراء الحرائق إلى 4300 شخص حسب آخر إحصاء حكومي.

وزاد الجفاف من خطورة اندلاع حرائق الغابات، خاصة مع شدة هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

حريق في تايلاند

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 4 آخرون بعد اندلاع حريق هائل في صهريج لتخزين المواد الكيميائية في منطقة صناعية شرق تايلاند.

وتم احتواء الحريق في منطقة ماب تا فوت الصناعية، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الصباح، بعد أكثر من 6 ساعات، وقدر عمال الإطفاء أن الأمر استغرق 10 ساعات حتى يتمكنوا من إخماد النيران بالكامل، وفقًا لإدارة العلاقات العامة في مقاطعة رايونج.

وقالت الإدارة، إنه تم إجلاء حوالي 400 عامل إلى ملجأ مؤقت.

وقال مسؤولون إن الخزان، الذي تبلغ سعته التخزينية 2500 متر مكعب، مملوك لشركة Mab Ta Phut Tank Terminal، التي تدير ميناء تجاري ومحطة تخزين للمنتجات البتروكيماوية، ويحتوي الخزان على بنزين الانحلال الحراري، وهو مزيج من المواد الكيميائية المستخدمة عادة في مزج البنزين.

حريق في اليابان

وفي اليابان، طلب مغادرة أكثر من 400 شخص من سكان منطقة جبلية في شمال اليابان أمس، بسبب اندلاع حريق غابات يهدد المنازل.

وعملت مروحيات لساعات على محاولة إخماد الحريق في الجبال المحيطة ببلدة نانيو الصغيرة في منطقة ياماغاتا، دون جدوى، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي خلال هذا الوقت من السنة.

وطقس هذه المنطقة في شمال اليابان عادة ما يكون بارد، لكن ترتفع فيه درجات الحرارة هذا العام بنحو غير عادي خلال هذا الوقت من السنة.