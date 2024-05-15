حدث ليلا.. زعيم كوريا الشمالية يستعد للحرب والحرائق تشعل تل أبيب | عاجل

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والحريق الضخم في قاعدة عسكرية بإسرائيل، وتسبب الفصائل الفلسطينية وكتائب القسام في رعب الاحتلال الإسرائيلي، وزارة الدفاع التايوانية تصد 45 مقاتلة صينية حول الجزيرة، زعيم كوريا الشمالية يدعو لتغيير تاريخي في الاستعداد للحرب.

حريق هائل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي

شبّ حريق ضخم في مستودع للمعدات بقاعدة تل هشومير العسكرية شمالي تل أبيب، وتعمل 4 فرق إطفاء و3 مركبات إمداد بالمياه، بالإضافة إلى مركبات قيادة من جميع أنحاء منطقة دان وسط إسرائيل، على محاولة السيطرة على النيران، بحسب ما ذكرته شبكة «إسرائيل هيوم» العبري.

ووفقًا للموقع العبري، لم تُبين أسباب اندلاع الحريق حتى الآن في القاعدة العسكرية الإسرائيلية، وتعمل طواقم الدفاع المدني على محاولة إخماد النيران.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلًا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أنه بمجرد إخماد الحريق، سيتم بدء التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.

رعب في دولة الاحتلال

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الفصائل الفلسطينية أطلقت صاروخًا من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت، على الرغم من وجود فرقتين إسرائيليتين في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ.

وأدت الرشقة الصاروخية إلى انطلاق صافرات الإنذار أثناء مسيرة لمتظاهرين إسرائيليين يطالبون بإعادة استيطان قطاع غزة.

في مقطع الفيديو، تُسمع أصوات صراخ بعض الإسرائيليين ويرتمي عددًا كبيرًا منهم على الأرض خوفًا من الرشقة الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من شمال قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام، عن قصف مقر قيادة للعدو في محور نتساريم باستخدام قذائف هاون من العيار الثقيل.

وقامت كتائب القسام وسرايا القدس بتوجيه ضربتين باستخدام قذائف مضادة للدروع نحو دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا، بالقرب من مفترق شعفوط في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

طائرات مقاتلة صينية حول تايوان

قالت وزارة دفاع تايبيه اليوم الأربعاء إنها رصدت 45 طائرة صينية و6 سفن بحرية تعمل حول تايوان خلال فترة 24 ساعة.

وأفادت الوزارة في بيان، أن 26 طائرة عبرت الخط الوسطي لمضيق تايوان، في إشارة إلى خط يقسم الممر المائي الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا والذي يفصل تايوان عن الصين.

زعيم كوريا الشمالية يدعو لتغيير تاريخي في الاستعداد للحرب

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى تحقيق تغيير تاريخي في استعدادات الحرب من خلال تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي.

وفي السياق نفسه، يشير محللون إلى إمكانية أن تكون كوريا الشمالية تستعد لاختبار زيادة إنتاج ذخائر مدفعية وصواريخ كروز، بهدف إرسالها إلى روسيا للاستخدام في أوكرانيا.

ووفقًا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونجيانج، أعرب كيم جونج أون خلال تفقده لنظام أسلحة صاروخية تكتيكية عن رضاه الكبير عن النتائج التي تحققت في المؤسسات الصناعية الدفاعية هذا العام.

وأكد كيم جونج أون، ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش الشعبي الكوري للحرب من خلال تنفيذ مخططات إنتاج الذخائر لعام 2024 بنجاح ودون فشل.