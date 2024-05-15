«الأرصاد» تحذّر من عاصفة ترابية تضرب 11 محافظة خلال ساعات

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من توقعات بحدوث عواصف ترابية بسبب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في حالة الطقس اليوم، على مدن ومحافظات شمال وجنوب ووسط الصعيد، ومدن جنوب سيناء، كما تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية الطرق الصحراوية والسريعة والمفتوحة.

عواصف ترابية وانخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير لها، أنّ نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية والجنوبية أحيانا تتراوح سرعاتها بين 36 حتى 38 كيلومترا في الساعة، ستعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب الرمال والأتربة المثارة على مدن ومحافظات «الفيوم - أسيوط - سوهاج - جنوب سيناء- جبال البحر الأحمر- بني سويف - المنيا - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد - أبو سمبل».

رياح نشطة على السواحل الشرقية

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى تعرض محافظات «الإسمياعيلية - السويس - دمياط بورسعيد - البحيرة» لنشاط رياح شمالية شرقية بسرعات تتراوح بين 32 حتى 33 كيلومترا في الساعة لكنها غير مثيرة للرمال والأتربة.

سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات

- تشهد محافظة القاهرة اليوم طقس مشمس ورياح معتدلة بسرعة 26 كيلومترا في الساعة.

- جنوب الوجه البحري: طقس مشمس ورياح معتدلة بسرعة 26 كيلومترا في الساعة.

- السواحل الشمالية الغربية: طقس غائم ورياح معتدلة بسرعة 26 كيلومترا في الساعة.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: طقس مشمس ورياح بسرعة 38 كيلومترا في الساعة مثيرة للرمال والأتربة.

- شمال ووسط وجنوب الصعيد: طقس مشمس وتنشط الرياح بسرعة 38 كيلومترا في الساعة مثيرة للرمال والأتربة.

- وجنوب الصعيد: طقس مشمس وتنشط الرياح بسرعة 36 كيلومترا في الساعة مثيرة للرمال والأتربة.