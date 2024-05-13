الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق: عواصف رملية تضرب 12 محافظة

حذّرت الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من مدن ومحافظات جنوب سيناء وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك بسبب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في حالة الطقس اليوم.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير لها، أنَّ هناك زيادة في سرعات رياح الخماسين اليوم على عدد من المحافظات، إذ تعمل على إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على عدد من المدن والمحافظات في سيناء وجنوب البلاد، وذلك في كلا من محافظات «جنوب سيناء- جبال البحر الأحمر- الفيوم - أسيوط - سوهاج - بني سويف - المنيا - قنا - الأقصر- أسوان - الوادي الجديد - أبو سمبل».

ولفتت إلى أن زيادة في سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الصحراوية والسريعة، خاصة مع هبوط كتل هوائية ساخنة وشديدة الحرارة من الصحراء الغربية للبلاد تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

سرعات الرياح اليوم على القاهرة والمحافظات

- تشهد محافظة القاهرة: اليوم طقس غائم ورياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س.

- جنوب الوجه البحري: طقس غائم ورياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س.

- السواحل الشمالية الغربية: طقس غائم ورياح نشطة أحيانًا بسرعة 32 كم/س.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري: طقس ممطر وغائم، ورياح نشطة بسرعة 38 كم/س.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: طقس مشمس ورياح بسرعة 44 كم/س مثيرة للرمال والأتربة.

- شمال ووسط وجنوب الصعيد: طقس غائم جزئيا وتنشط الرياح بسرعة 36 كم/س مثيرة للرمال والأتربة.