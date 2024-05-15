«الأرصاد»: الموجة الحارة تصل لذروتها الأحد المقبل والعظمى تصل لـ43 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد تشهد ارتفاعا بين درجة ودرجتين في درجات الحرارة العظمى مع بداية موجة شديدة الحرارة تصل لذروتها الأحد المقبل وتسجل العظمى 43 درجة مئوية.

طقس مشمس وشديد الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان، أن الطقس سيكون شديد الحرارة اليوم على محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتتراوح قيم الحرارة العظمى بين 31 و35 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الرياح الجنوبية والغربية الحارة المثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات شمال وسط الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة على محافظات الفيوم والمنيا وشمال ووسط الصعيد وفقا للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 18

المنيا: العظمى 31 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 32 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 32 الصغرى 20

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 34 الصغرى 22

الأقصر: العظمى 35 الصغرى 22

أسوان: العظمى 35 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 18

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 24