«الأرصاد»: درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية نهارا.. وأجواء باردة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم مستقر، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحمي جزء من الشمس، ما يساعد على عدم ارتفاع قيم درجات الحرارة.

كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وأضافت غانم في برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، تكون معتدلة بشكل كبير.

أجواء ربيعية

وتابعت أنّ البلاد تشهد أجواء ربيعية حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وفي المناطق الجنوبية تكون قيم درجات الحرارة منخفضة، مضيفة: «تعود البرودة بمجرد غياب أشعة الشمس، وتستمر ليلا وفي الصباح الباكر في معظم المحافظات الشمالية».