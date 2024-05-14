درجات الحرارة غدا الأربعاء.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة شديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، إذ تشهد البلاد موجة حارة شديدة لترتفع درجات الحرارة تدريجيا على جميع الأنحاء لتسجل أعلى درجة على إقليم جنوب الصعيد وهي 42 درجة.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الأربعاء وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية:

القاهرة: العظمى 30 والصغرى 19

العاصمة الإدارية: العظمى 31 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 30 الصغرى 16

بنها: العظمى 30 الصغرى 18

دمنهور: العظمى 28 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 29 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 31 الصغرى 18

شبين الكوم: العظمى 30 الصغرى 17

الإسماعيلية: العظمى 30 الصغرى 17

السويس: العظمى 30 الصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 26 الصغرى 16

مطروح: العظمى 25 الصغرى 16

العلمين: العظمى 25 الصغرى 15

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 17

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 17

المنيا: العظمى 31 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 39 الصغرى 24

سوهاج: العظمى 32 الصغرى 17

قنا: العظمى 34 الصغرى 22

الأقصر: العظمى 35 الصغرى 21

أسوان: العظمى 35 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 23