أماكن استخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج في القاهرة

يحتاج المقبلون على الزواج لإجراء بعض الفحوصات اللازمة قبل كتب الكتاب، للاطمئنان على صحتهم قبل الدخول في حياة جديدة، لذا يتطلعون إلى معرفة أماكن استخراج الشهادة الصحية التي حددتها وزارة الصحة في بعض المراكز والوحدات الصحية.

وفي السطور التالية نعرض أماكن استخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج، والتي تستغرق نحو 14 يوما لاستخراجها، وتكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفق وزارة الصحة والسكان.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج

- مركز طبي سراي القبة محطة سراي القبة بجوار كارفور.

- مركز طبي الأميرية المجمع الصحي بالأميرية.

- مركز طبى الفجالة 11 ش سراج الدين ــ الفجالة.

- شارع المقسي شبرا ـ محطة روض الفرج.

- مركز طبي صقر قريش وعنوانه 52 ش مساكن صقر قريش- المعادي الجديدة.

- مركز رعاية طفل الأحلال بجوار مكتب بريد مدينة النور مساكن الزاوية مربع الإسعاف الزاوية الحمراء.

- مركز طب أسره الشرابية ميدان المظلوم أمام سنترال الشرابية.

- مركز رعاية طفل مصر القديمة السبع سقايات- القصر العيني- بجوار نقطة فم الخليج السيدة زينب.

- مركز طبي التونسي الحضري ميدان صلاح الدين ـ بجوار مبرة مصطفي كامل الخليفة.

- مركز طبي التجمع الخامس الحي التالت بجوار مول عنابة.

- مركز طبي الأندلس ش مؤسسة الزكاة المهاجرين بجوار جراحات اليوم الواحد المرج.

- مركز طبي المطرية شارع جوبيان خلف مدرسة المطرية الثانوية للبنين.

- مركز طبي المعصرة شارع الأمل أرض العمدة ـ المعصرة المحطة بجوار المترو.

- مركز طبي الأسمرات 223 عمارات النسيم بجوار جامع تحيا مصر المقطم.

- مركز رعاية طفل الموسكي 10 شارع الشيخ حمادة الرويعي.

- مركز طبي المحكمة 32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة.

- مركز رعاية طفل العباسية 10شارع محمد رفعت من شارع العباسية أمام قسم شرطة الوايلي.

- مركز طبي باب الشعرية شارع البكرية خلف مستشفي سيد جلال.

- مركز طبي الحي الثالث خلف التوحيد والنور بمدينة بدر.

- مركز طبي حضري الجلاء 9 شارع الترعة البولاقية خلف مجمع المحاكم بولاق الدكرور.

- مركز طبي الخليج المصري 113 شارع الخليج المصري حدائق القبة.

- مركز طبي أطلس المشروع الأمريكي مجاورة 3 حلوان.

- مركز طبي دار السلام شارع الشهيد حمدي جودة- دار السلام- منطقة أبو أشرف.

- مركز طبي طرة شارع رضا كورنيش النيل بجوار جامع عبدالمنعم رياض.

- مركز صحة الأسرة عين شمس ش جمال عبدالناصر- خلف حي عين شمس.

- مركز طبي الزهراء 1 شارع حسين النجارـ بجوار كينسة دار الملاك الشيخ مبارك ـ زهراء مصر القديمة.