للمقبلين على الزواج.. كل ما تريد معرفته عن شهادة خلو الموانع

تشترط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإتمام إجراءات الزواج التي تنتهي بصلاة الإكليل أن يقدم الطرفان ما يعرف بـ«شهادة خلو الموانع» والتي يجب أن يوقع عليها «أب الاعتراف» ويختمها بختم الكنيسة، وهذه الشهادة معتمدة من الكنيسة، وهي توضيح لموقف الزوج والزوجة، أنه لم يسبق لهما الزواج، ويجب أن تقدم قبل الزواج بمدة لا تقل عن 40 يوما.

شهادة خلو الموانع

وقال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، خلال برنامج «أنا وبيتي» المذاع عبر قناة «مي سات» إحدى القنوات الفضائية القبطية، إنه لم تكن شهادة خلو الموانع معروفة في المجتمعات قديماً، خاصة المجتمعات الصغيرة والتى يعرف أهلها بعضهم البعض، وقد ظهرت الحاجة إلى هذا المستند بسبب الهجرة والتغرب سواء داخلياً أو خارجياً، كذلك للتأكد من عدم وجود أي موانع خاصة بالزواج فيما يخص الآتي:

- السن القانونية (لا تقل عن ثمانية عشر عاماً لأي من الشاب أو الفتاة).

- عدم وجود موانع شرعية مثل القرابة الجسدية أو وجود زواج سابق أو خطوبة لم تفسخ.

- عدم وجود ضغط من أي نوع على الشاب أو الفتاة لإتمام الزواج.

- أرثوذكسية الطرفين (عن طريق معرفة تاريخ ومكان المعمودية).

- الموقف من الخدمة العسكرية الإلزامية (إن وجدت) وتوضيح سبب المعافاة.

- تناسب السن بين الخطيبين ولا يعني هذا بالضرورة عدم إتمام الزواج بشرط موافقة الأب الأسقف على الفرق واعتماده.

وأوضح مطران إيبارشية طنطا أن الأقباط الذين يعملون في الخارج يجب أن يحصلوا على شهادتي خلو موانع، الأولى من الدولة المقيم بها والأخرى من كنيسته التي ينتمي إليها في مصر، موضحا أن مدة صلاحية شهادة خلو الموانع شهرا واحدا فقط ويجب أن تجدد مرة أخرى.