خطوات استخراج شهادة صحية للمقبلين على الزواج والوظائف.. اعرف التفاصيل

شهادة الخلو من الأمراض أو الشهادة الصحية من الوثائق المهمة التي يحتاجها الأفراد إليها في العديد من الحالات، مثل السفر إلى الخارج أو الالتحاق بالعمل أو الالتحاق بالمدرسة أو الزواج أو الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة معينة، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة خطوات استخراج شهادة صحية.

كل ما تريد معرفته عن استخراج شهادة صحية

ويمكن استخراج شهادة صحية من أي مستشفى أو مركز طبي مرخص من وزارة الصحة، وتتضمن البيانات التالية.

- اسم الشخص وتاريخ ميلاده وجنسيته.

- رقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- عنوان الشخص.

- تاريخ الفحص الطبي.

- نتائج الفحص الطبي، بما في ذلك قياس الضغط ودرجة الحرارة وفحص العينين والأنف والأذن والحنجرة وفحص الأسنان وفحص الدم والبول.

خطوات استخراج شهادة صحية

فيما يلي خطوات استخراج شهادة صحية في مصر:

- يتجه الشخص الرغب في استخراج شهادة صحية إلى أي مستشفى أو مركز طبي مرخص من وزارة الصحة.

- يطلب من موظف الاستقبال شهادة صحية.

- قدّم بياناتك الشخصية، وتشمل اسمك وتاريخ ميلادك وجنسيتك ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وعنوانك.

- ادفع الرسوم المقررة للحصول على شهادة صحية.

- انتظر لإجراء الفحص الطبي، وإذا كانت نتائج الفحص الطبي جيدة، يوقع الطبيب على شهادة الصحة.

- احصل على شهادة الصحة من موظف الاستقبال بعد دفع الرسوم المقررة للحصول على الشهادة صحية.

إجراءات الحصول على شهادة صحية للعمل

يمكن الحصول على شهادة صحية تقدم لجهة العمل عن طريق طباعة استمارة الشهادة الصحية، وملئها ببيانات الشخص، وعقب كتاب البيانات يخضع الشخص المتقدم للحصول على الشهادة لعدد من الفحوصات الطبية، التي تكشف عن وجود أي مرض معدٍ، وبعد الانتهاء من الفحوصات يتم الحصول على الشهادة، مرفقة بختم النسر أو شعار الجمهورية عليها بعد يومين من انتهاء من الفحوصات الطبية.

رسوم استخراج الشهادة الصحية

تختلف الرسوم المقررة للحصول على شهادة صحية في مصر من مستشفى إلى آخر، وتتراوح بين 50 و100 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة صحية

تتمثل المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة صحية فيما يلي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صورة من إيصال دفع الرسوم المقررة.

حالات تتطلب استخراج شهادة صحية

يحتاج الشخص لاستخراج شهادة صحية في الحالات الآتية:

- السفر إلى الخارج.

- الالتحاق بالعمل.

- الالتحاق بالمدرسة.

- الزواج.

- الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة معينة.

الشهادة الصحية المطلوبة لعقد الزواج

تختلف الشهادة الصحية المطلوبة لعقد الزواج من حيث البيانات التي تتضمنها، كما يلي.

- الاسم والرقم القومي.

- النوع.

- الجنسية.

- رقم الهاتف.

- العنوان ببطاقة الرقم القومي.

- عنوان سكن الزوجة.

- الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها، وتشمل الوزن والطول وفحص السكر وضغط الدم والإيدز ونسبة الهيموجلوبين.

- إقرار الطبيب والممرض بإعلام الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي.

- إقرار من الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية المقدمة لهم من خلال الفرق الطبية بالوحدة الصحية.

- تصلح الشهادة الصحية لمدة 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة لعمل شهادة صحية للزواج

حددت وزارة الصحة والسكان المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023، على النحو التالي:

- بطاقة الرقم القومي للزوج.

- صورة الرقم القومي للزوجة.

- جواز السفر/ وثيقة اللجوء لغير المصريين.

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر لغير المصريين.

سعر استخراج الشهادة الصحية للزواج

تبلغ رسوم استخراج الشهادة الصحية للزواج 220 جنيها شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج

أوضحت وزارة الصحة أماكن استخرج الشهادة الصحية للزواج ويمكن الاطلاع على أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج على مستوى الجمهورية من هنـــــا.