تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومنة الشرقاوي ومحمد الشاذلي، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

سيولة مرورية بشارع الموسكي

ويشهد شارع صلاح سالم كثافات متقطعة على امتداد الطريق بالوصول إلى تقاطع كوبري أكتوبر، الذي تظهر عليه كثافات مرورية، وهناك سيولة مرورية بالوقت الحالي بشارع الموسكي ولكن المتوقع أن يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات المقبلة، وتظهر كثافات مرورية متقطعة على شارع رمسيس في اتجاه العباسية.

كثافات مرورية عالية أعلى كوبري الروضة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية متقطعة بداية من المستشفى حتى الجيزة، بينما توجد كثافات مرورية عالية أعلى كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح، وهناك كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق، وتقل الكثافات بالوصول إلى منطقة التعاون.