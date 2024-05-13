تعرف على الحالة المرورية في عدة محافظات.. كثافات بشارع رمسيس

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في القاهرة

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية مستمرة حتى شارع الجيش وصولا لميدان العباسية، بينما توجد بعض الكثافات البسيطة في شارع صلاح سالم، وهناك غلق في شارع ذاكر حسين بالطريق المتجه إلى ميدان إنبي بسبب أعمال إنشاء المحطة رقم 4 من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

الحالة المرورية بالجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجد تباطؤ في حركة السيارات لدى شارع الهرم بسبب غلق الطريق عند تقاطعه مع المريوطية، لكن في منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية ظهرت بعض الكثافات المرورية، فضلا عن بعض الكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية.

الحالة المرورية بالمنيا

وعن الحالة المرورية في محافظة المنيا، هناك سيولة مرورية في عدد من الطريق، إذ تظهر سيولة على الطريق الصحراوي من محافظة بني سويف إلى نظيرتها المنيا، فضلا عن وجود سيولة مرورية على طريق الشيخ فضل.

الحالة المرورية بالشرقية

وفي محافظة الشرقية، تظهر سيولة مرورية في طريق الزقازيق منيا القمح، كما توجد بعض الكثافات على طريق «الزقازيق الإسماعيلية» الزراعي.