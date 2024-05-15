تداول 11 ألف طن و660 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة وصل لـ8 سفن، مشيرا إلى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 660 شاحنة و510 سيارات.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 283 شاحنة و498 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و377 شاحنة و12 سيارة.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن ميناء سفاجا استقبل العبارة أمل، بالإضافة إلى تداول 3600 طن بضائع و445 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.