جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 قبل انطلاقه غدا

يستعد قطاع كبير من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لانطلاق امتحاناتهم، وذلك قبل ساعات قليلة من فتح باب اللجان، ولذلك يهتم الطلاب بمعرفة جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ليتسنى لهم المذاكرة والاطلاع، وترتيب أولويات الدروس وفقاً للجدول المعلن.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بانطلاقها غدا الأربعاء.

- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري: امتحان الفقه - امتحان اللغة العربية نحو وصرف.

- يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري: امتحان القرآن الكريم وتجويده - امتحان الثقافة الإسلامية.

- يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري: امتحان اللغة العربية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة - امتحان الهندسة.

- يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري: امتحان أصول الدين التفسير والحديث - امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الاثنين الموافق 20 مايو الجاري: امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري: امتحان الجبر - امتحان التربية الفنية - وامتحان الحاسب الآلي.

- يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري: امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع.

دعاء للتيسير في الامتحان

وحول دعاء التيسير في الامتحان فيمكن ترديد الصيغ التالية:

بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.رب ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهم نّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة آمين.