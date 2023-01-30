أستاذ جراحة يكشف أهم أسباب الإصابة بـ«هشاشة العظام»

قال الدكتور أشرف عبد العزيز أستاذ مساعد جراحة العظام بجامعة الأزهر، إن هشاشة العظام تظهر بين السيدات بعد عمر 50 عاما، وفي الرجال بعد عمر 60 عاما، مشيرًا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم «قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا»، وهو ما يؤكد أن وهن العظام أمر طبيعي يحدث نتيجة التقدم بالعمر.

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن الطفل الصغير يكون تكوين العظام لديه أسرع ليصل إلى المعدل الثابت بعمر 30 عاما، ثم يبدأ معدل الهدر ويكون بوتيرة سريعة.

التشابه والاختلاف بين العظام والجلد

واشار إلى أن العظام شبيهة بخلايا الجلد، كونه ينمو ولديه معدل نمو ومعدل هدر، فإذا كان الجلد يتم تغييره كل يوم فإن العظام يتم تغييرها لكن بصورة أبطئ، وليست يومية مثل الجلد، فهناك خلايا تساعد على نمو العظام كما أن هناك خلايا أخرى تساعد على تآكل العظام.

أسباب هشاشة العظام

وأوضح أستاذ مساعد جراحة العظام بجامعة الأزهر أن أشهر أسباب هشاشة العظام هو انقطاع الطمث لدى السيدات، والتقدم بالعمر بصفة عامة للإنسان، مشيرًا إلى أنه إضافة إلى هذه العوامل الرئيسية توجد العديد من العوامل المساعدة، كالتدخين والمياه الغازية والكحوليات وأدوية السكري والمناعة كالروماتيد وأدوية الكورتيزون.

وكشف عبد العزيز أن عمليات تكميم المعدة التي انتشرت مؤخرًا بصورة كبيرة مسئولة عن إصابة الأفراد بهشاشة العظام، وأن سكان المناطق العشوائية أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام كونهم لا يتعرضون للشمس بصورة كافية، والأدوية المنشطة للإنجاب وإنجاب التوائم، والحمل المتسارع أيضا يتسبب في هشاشة العظام.