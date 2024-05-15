إجراءات مواجهة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية.. باركود وتفتيش

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

التفتيش قبل دخول الامتحانات

كما وجه وزير التعليم لمديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023- 2024.