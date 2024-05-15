رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إجراءات مواجهة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية.. باركود وتفتيش

كتب:

أميرة فكري
11:00 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

التفتيش قبل دخول الامتحانات

كما وجه وزير التعليم لمديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023- 2024.

اقرأ المزيد:

غرفة عمليات لمتابعة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المنيا غدا

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية 18 مايو

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحر الأحمر السبت المقبل

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء غدا.. 9300 طالب في 89 لجنة
بقلم أميرة فكري