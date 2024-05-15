5 فئات ممنوعة من تناول البطيخ.. «يسبب مضاعفات صحية كثيرة»

البطيخ من الفاكهة الصيفية التي يحبها كثيرون، إذ إن له كثير من الفوائد الصحية على الجسم، ويزداد الإقبال عليه مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، لكن ربما يغفل البعض عن أنه قد يسبب بعض الأمراض حال تناوله إذ كان الشخص مصابًا بأعراض الحساسية أو النزلات المعوية.

فئات ممنوعة من تناول البطيخ

تناول البطيخ بكميات كبيرة يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية عديدة، فضلًا على أنه ممنوع تناوله لعديد من الفئات، ووفقًا لدراسة روسية نُشرت على موقع «سبوتنيك»، أعلن أطباء مستشفى فينوغرادوف في موسكو، خلال تقرير أنّ هناك أمراضا تمنع تناول البطيخ، كالتالي:

تصلب الشرايين.

أورام البروستاتا المعدية.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

أصحاب أمراض السكري.

المصابون بمشكلات في الكبد.

وأوضحوا أنّ السبب يعود إلى احتواء البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا يصنع الجسم كمية أكبر من الأنسولين، ويؤثر على هؤلاء المرضى بصورة كبيرة.

يعمل البطيخ على تحفيز الإصابة باضطرابات في القناة الهضمية، ووفقًا لما أوضحه محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، فإنه يجب تناوله بكمية محدودة بنحو 100 جرام لأصحاب أمراض عسر الهضم والانتفاخ والإسهال حتى لا يؤثر على الصحة، ولا يُنصح به للأمهات الحوامل والمرضعات.

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البطيخ؟

البطيخ به مؤشر جلايسيمي مرتفع ومادة الليكوبين والفركتوز، لذلك عند الإفراط فيه سواء للأصحاء أو المرضى، يسبب العديد من الأضرار، ووفقًا لموقع «مايو كلينك»، المختص في الشؤون الطبية، فإنها تتمثل في التالي:

حدوث اضطراب شديد في الأمعاء.

زيادة مستوي السكر في الدم.

يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم.

يعمل على إجهاد القناة الهضمية.

هو أحد الفواكه المدرة للبول بالتالي يؤثر على المعدة والأوعية الدموية وضغط الدم.

تفاقم الحساسية الصدرية.

الإصابة بحساسية الجلد المفرطة.

ووفقًا لما نشر في موقع «هيلث لاين» الطبي، فإن أضرار الإفراط في البطيخ تتمثل في التالي:

تناول البطيخ له ردود فعل تحسسية مثل الطفح الجلدى عند الإفراط في تناوله.

الأشخاص الذين يأكلونه بكميات كبيرة يصابون بمشكلات في الأعصاب.

التأثير على عضلات الجسم.

عدم انتظام ضربات القلب.

ضعف معدل النبض في الجسم.

كيف تتجنب أضرار البطيخ؟

يمكن الوقاية من أضرار البطيخ على الصحة، من خلال التالي، بحسب ما أوضح «عفيفي» خلال حديثه لـ«الوطن»: