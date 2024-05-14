احذر تناول هذه الأطعمة مع البطيخ.. تؤدي لمضاعفات صحية خطيرة

مع حلول فصل الصيف، يكثر إقبال المواطنين على تناول الفواكه التي تمنحهم شعورًا بالترطيب خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ويأتي على رأس هذه الفواكه البطيخ الذي يحرص البعض على تحضيره بطرق مختلفة سواء تناوله على هيئة قطع أو عصير أو آيس كريم أو سموزي، لكن قد يكون تفاعله مع بعض الأطعمة الأخرى خطرًا يهدد جسمك.

احذر تناول هذه الأطعمة مع البطيخ

وبحسب تقرير نشره موقع «healthshots» و«times of india»، هناك بعض الأطعمة التي يحظر تناولها مع البطيخ خاصة لمرضى الحساسية، وهذه الأطعمة تتمثل في الآتي:

الزبادي والألبان ومنتجاتها

يقول الأطباء، إنّ البطيخ والحليب لهما طبيعة معاكسة، فالبطيخ حمضي بطبيعته، بينما الحليب حلو بطبيعته، والجمع بين الاثنين يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، وتراكم السموم، والقيء أو الإسهال أو الحساسية الغذائية، وعلاوة على ذلك، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السوائل، في حين يحتوي الحليب على سوائل أخرى، وتناوله بعد البطيخ يمكن أن يسبب لك ثقلاً في المعدة.

شرب الماء بعد البطيخ

شرب الماء بعد تناول البطيخ يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، خاصة وأنّ البطيخ يتكون في الغالب من الماء والسكر والألياف، إذ تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع، ووفقا لخبراء الصحة؛ إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ، فهناك فرص أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي لديك.

وينصح خبراء الصحة بعدم شرب الماء إلا بعد ساعة واحدة من تناول الفواكه، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والشمام والخيار والبرتقال والفراولة؛ إذ أنّ شرب الماء مباشرة بعد تناول الفواكه مثل البطيخ قد يزعج مستويات الرقم الهيدروجيني في الجهاز الهضمي، ويؤدي تناول الكثير من السوائل بعد البطيخ إلى الإسهال أو الانتفاخ أو القيء، ومن الأفضل تجنب شرب الماء للوقاية من هذه الحالات.

تحذيرات لمرضى الحساسية

وقالت الدكتورة غادة إبراهيم استشاري التغذية، إنّ هناك بعض الفئات التي تعاني من أمراض الحساسية، يحظر تناولهم للزبادي والألبان ومنتجاتها بعد البطيخ، إذ يؤدي تناول الألبان بعد المنتجات التي تحتوي على الألياف مثل البطيخ أو المانجو أو الفراولة إلى ظهور بعض الأعراض التي تتمثل في احمرار الجلد أو الحكة، ويفضل ترك فترة كافية تصل لساعات طويلة عند تناول هذه المنتجات بعد الفواكه المذكورة لتجنب الإصابة بالحساسية الغذائية.