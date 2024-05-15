محافظ الجيزة يتابع خطة رصف طريق البراجيل أسفل محور 26 يوليو الجديد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها إلى المواطنين، مشددا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال

النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل

وتابع محافظ الجيزة خطة رصف الطبقة السطحية للطرق الواقعة أسفل محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بحي المنيرة الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

دعم الطريق بمنظومة إنارة لتيسير حركة المواطنين

وشدد المحافظ على رفع نواتج الأعمال والمخلفات أولاً بأول مع عدم السماح بوجود أي تعديات للمنشآت والمحال العامة على خط التنظيم للاستفادة من مسطح الطريق، موجها بمراعاة إنشاء أرصفة المشاة والجزر الوسطي على أكمل وجه ودعم الطريق بمنظومة إنارة وذلك لتيسير حركة المواطنين.

تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وفقا للجدول الزمني المحدد لها.