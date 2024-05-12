محافظ الجيزة يوجّه رؤساء الأحياء والمراكز بإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

خطة رصف ورفع كفاءة الطرق

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق 6 أكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول نحو 2 كيلومتر والذي يعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددا من الطرق.

تطوير الطرق المحيطة والواقعة أسفل محور عمرو بن العاص

واطلع محافظ الجيزة على خطة تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع الفريق محمد علي فهمي المتفرع من المجزر الآلي بحي الهرم، إضافة إلى تنفيذ الطبقة السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية، وتنفيذ الطبقة السطحية للرصف بشارع عمرو بن العاص «المطبعة - فيصل»، مؤكدا أنّ الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة والواقعة اسفل محور عمرو بن العاص.

التعاون مع الجهات المعنية

كما اطلع المحافظ على خطة رصف الطبقة السطحية لطريق البراجيل في المنيرة الغربية أسفل محور 26 يوليو الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.