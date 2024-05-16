حسن الرداد يكشف عن أصعب موقف تعرض له طفله فادي: «اتخضيت عليه»

قال الفنان حسن الرداد، إنّ طفله فادي بدأ ينطق بعض الحروف والكلمات بشكل مبسط، وهذا ما يجعله في غاية السعادة.

أصعب مواقف جمعت بين حسن الرداد ونجله

وكشف الرداد، لـ«الوطن»، عن أصعب المواقف التي مرت عليه مع طفله، مؤكدا أنّه في يومٍ كانوا يسافرون خارج مصر، ومرض فادي وارتفعت حرارة جسده، وشعر بأنّه طفل صغير لا يعرف كيف يتصرف، وكان قلبه ينفطر عليه من الرعب والخضة.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد

يُشار إلى أنّ مسلسل محارب آخر أعمال الفنان حسن الرداد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد زاهر، ناهد السباعي، منة فضالي، نيرمين الفقي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وجاء العمل مكون من 30 حلقة.