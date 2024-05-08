حسن الرداد: شقيت وتعبت واتعلمت إن كل حاجة بتيجي في وقتها

قال الفنان حسن الرداد، إنه كان لديه خطة واضحة منذ صغره لتحديد ماذا يريد في رحلة أسماها «رحلة السعي»، مشيرًا إلى أن رحلته الفنية لم تبدأ بمجرد الانتقال للعيش في القاهرة، بل بدأت مبكرًا في رحلات مكوكية للقاهرة.

وأضاف الرداد، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «بفضل التخطيط تمكنت من المشاركة في أول فيلم أثناء الدراسة في المعهد بالفرقة الأولى في الفصل الدراسي الثاني، وأنا شقيت وتعبت، ووصلت القاهرة عام 2006 والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، لكن قبلها كان هناك سنوات من العناء، بدأت بمحاولات للقاء المخرجين، كنت باجي من دمياط مخصوص، عشان أقابل مخرج وارجع وأحيانا المواعيد كانت تبوظ».

وواصل الفنان: «عشت أياما صعبة كثيرة، خضت فيها تجربة السعي، وتعلمت منها أن كل حاجه ليها وقتها».