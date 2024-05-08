حسن الرداد: إيمي ردودها بتضحكني ومش بعرف اتخانق معاها

قال الفنان حسن الرداد، إن ابنه فادي يبلغ من العمر حاليا عام وأربعة أشهر، مشيرًا إلى أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم تقضي معه 24 ساعة في اليوم.

وأضاف الرداد، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاعة على قناة «ON»، أن زوجته تهتم بطفلهما طوال اليوم: «إيمي قاعدة معاه الأربعة وعشرين ساعة، مش بتنام زي كل الأمهات مغمضة عين ومفتحه عين».

وتطرق الفنان حسن الرداد إلى بعض التفاصيل الخاصة بينهما في المنزل، وما إذا كانت الكوميديا تسيطر عليها، قال: «إيمي بطبعها شخصية كوميدية فلازم وأنا قاعد معها أضحك سواء متعصبة أو بتهزر هي طبيعة شخصيتها دمها خفيف».

وتابع حسن الرداد: «مش بعرف اتخانق معاها لأنها حتى في عصبيتها ردودها بتضحك، هي تقريباً سمير غانم الصغير.. كوميدية جدا في البيت، وأنا وهي بنحب السينما والمسرح، وهأقدم عمل فني جديد معها».