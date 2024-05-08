حسن الرداد عن مشهد وفاة «أم محارب»: فكرتني باللي حصل مع أمي الحقيقية

تحدث الفنان حسن الرداد، عن المشاعر التي غمرته في مشهد وفاة «أم محارب» في مسلسل محارب الذي قدمه خلال السباق الرمضاني الماضي، مؤكدًا أنه كان مشهد صعب جدًا.

وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، رد على سؤال: «هل استحضرت الشخصية مشاعر فقد أمها في المشهد؟»، قائلا: «أنا لست من الشخصيات التي تستدعي الذاكرة الانفعالية في تصوير مشهد بأحداث حقيقية، وأنا في مشهد عزيز محارب أقدم شخصية منفصلة ومختلفة عني، فهو شخص قادم من منطقة شعبية».

وتابع الفنان: «هذا المشهد من المشاهد المؤثرة بطبعها، وكان المفروض أقصر هقول كلمتين بس، لكن معرفش إيه اللي حصل، بس شبه نفس الوضع لما أمي ماتت دخلت عليها في نفس الوضع».

وأوضح: «دخلت التلاجة وحبيت أقف معاها لوحدي، وأنا معاها قلت لها متفقناش على كده مالكيش حق، وفي أثناء تجسيد المشهد كان جهازي العصبي مضطرب لكن على أية حال نوعية تلك المشاهد صعبة».