حسن الرداد: فضلت التمثيل على لعب كرة القدم.. ونور الشريف أستاذ ومدرسة

قال الفنان حسن الرداد، إنّه كان يتمنى أن يصبح لاعب كرة قدم، واستمر في اللعب حتى انتهت مرحلة المراهقة، لكن شغفه ظل متعلقا بالتمثيل، ولم يستطع مقاومة هذا الشعور أبدا، فقرر الذهاب إلى القاهرة، رغم أن المدربين أخبروه أن مستقبله جيد في مجال كرة القدم.

وأضاف الرداد، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أنه أحبّ حياة الفن والتمثيل، لأنه لا يفضل الروتين، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يعمل مع الفنان الراحل نور الشريف، وأن يجسد شخصية ابنه، وهو ما حصل عليه في مسلسل الدالي، ورفض أن يقدم أي أعمال درامية قبله.

وتابع الفنان: «نور الشريف يسلط الأضواء على الوجوه الجديدة، وكان بحرا كبيرا، وتعلمت منه الكثير على المستوى الشخصي وفي الحياة المهنية، وهو أستاذ ومدرسة كبيرة وحتى الآن استمع إلى الحوارات واتعلم منها حاجات كتير في الحياة، وكان يتحدث معي عن القراءة والثقافة والاطلاع».