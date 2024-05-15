طريقة عمل الكمبودي في المنزل بخطوات سهلة.. «لعشاق الأكلات السريعة»

الكمبودي من أشهر المقبلات العالمية والسريعة، وتُعرف بمذاقها اللذيذ والمميز، ويمكن عملها بالدجاج أو اللحم البقري مع الزنجبيل والبصل، وتتميز بسهولة تحضيرها وقلة تكلفتها، لذا ترغب بعض ربات البيوت في تجربتها، لذا نستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل الكمبودي في البيت، وفقاً لموقع «just food».

طريقة عمل الكمبودي

المقادير:

- لحم بقري مفروم.

- كوب ونصف من الطحين.

- نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- 2 ملعقة صغيرة ملح.

- كوب ونصف من الماء.

- بيضتان.

- بقسماط.

- كوب ونصف زيت.

- فلفل أخضر.

- بصلة.

طريقة تحضير الكمبودي في المنزل

- نقطع البصل والفلفل إلى شرائح رفيعة.

- نسخن الزيت في مقلاه.

- نضيف البصل وننتظر حتى يذبل.

- نضيف اللحم ثم نقلب حتى ينضج.

- في وعاء عميق، يوضع الطحين والحليب البودرة مع ملعقة صغيرة من الملح ورُبع كوب زيت وبيضة والماء.

- ولعمل عجين الكمبودي، نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

- بعد تمام نضج اللحم، نضيف الملح والتوابل والفلفل الأخضر، ثم نخلط المكونات.

- في مقلاة أخرى غير لاصقة، نضعها على النار حتى تمام التسخين.

- نضع مقدارًا من العجين في المقلاة وبعد النضج نضعه في طبق آخر.

- في وعاء آخر، نخلط البيض مع الحليب.

- نضع قطعة من العجين على ورقة الألمونيوم، ثم ندهن الأطراف بخليط البيض والحليب، وتوضع ملعقة من الحشو بالمنتصف.

- نغلق الأطراف ونلف العجين على بعضه.

- نغمس العجين المحشي في خليط الحليب بالبيض ثم في البقسماط.

- نكرر الخطوة مع باقي العجين.

- نسخن زيت القلي في مقلاة على النار.

- نقلي العجين المحشي.

- نرفع العجين من على النار بعد أنّ يتحول إلى اللون الذهبي، ثم نصفي الزيت منه ويُقدم.