طريقة عمل الأيس كريم في البيت.. وصفات مختلفة بدون حليب

مع زيادة درجات الحرارة، تسعى ربات البيوت لمعرفة طريقة لعمل الأيس كريم في البيت، الأمر ليس صعبًا، إذ يمكن معرفة أكثر من 5 أطعمة رائعة وغريبة، دون الحاجة إلى حليب مكثف، أوماكينة أيس كريم؛ ومع تطبيق أول وصفة تأتي البقية تباعًا على خطى الطريقة الأولى، والتقرير التالي يعرض لك الخطوات والنكهات المميزة للآيس كريم البيتي وفق الشيف نجلاء الشرشابي، وموقع «indianhealthyrecipes» المتخصص في تحضير الحلويات.

طريقة لعمل الأيس كريم في البيت

كوب جوز هند

كوب حليب

ربع كوب سكر

ربع كوب سميد

طريقة تحضير الآيس كريم

بعد خلط المكونات السابقة، قومي بإضافة كوب من الكريمة البودرة ونصف كوب من الحليب في الخلاط.

بعد ضرب المكونات مع بعض ضعيها في الفريزر، لتحضير قوام الأيس كريم في البيت.

يضاف ملعقة كبيرة من شوكولاتة النوتيلا.

بعد أن يأخذ الشكل المناسب قدميه في بسكويت أو كاسات المثلجات.

أيس كريم بولو

عصير ليمونة

ربع كوب حليب

ربع كوب سكر

2ملعقة كبيرة نعناع أخضر

كوب من الكريمة البودرة.

الطريقة

اخلطي المكونات السابقة بالهاند بليندر.

بعد تحضير خليط متماسك ضعيها في الفريزر حتى تتجمد.

قومي بتقديمها في بسكويت أو كاسات وتزيين الآيس كريم بالنعناع.

مكونات أيس كريم الأناناس

شريحتين اناناس

ربع كوب حليب

كوب من الكريما البودرة

مكونات أيس كريم البطيخ الأحمر

كوب من قطع البطيخ الاحمر

ربع كوب حليب

كوب من الكريمة البودرة

قطع من الشوكولا الشيبس

أيس كريم حلاوة طحينية

دبس وطحينة

كوبين من الكريمة البودرة

كوب من الماء او الحليب البارد

الطريقة

اخفقي الحلاوة الطحينية جيدًا، تضاف حلاوة طحينية دهن او قطع من الحلاوة الطحينية.

قومي بخلط الحلاوة مع الكريمة لعمل أيس كريم الدبس في البيت.

يضاف للكريمة المخفوقة ملعقة كبيرة من الدبس وملعقة كبيرة من الطحينة.