برلماني: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبي متخصص لعلاج الحروق ببلطيم

أعلن الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عقب موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز متخصص لعلاج الحروق، من خلال برتوكول تعاون مع المجتمع المدني متمثلاً في الجمعية الشرعية ببلطيم.

تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

وأوضح «زكي»، أنٌ إنشاء هذا المركز يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، خاصةً في مجال علاج الحروق، الذي يتطلب خبرات ومهارات عالية، مشيراً إلى أنّ المركز سيكون مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وسيضم أطباء وكوادر طبية متخصصة للعمل فيه.