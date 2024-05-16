رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-5-2024

كتب:

مارينا رؤوف
07:30 ص | الخميس 16 مايو 2024
الدولار

الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-5-2024 في البنوك نحو 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مايو 2024، في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديث لمواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر بلغ سعر الدولار اليوم 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي   

وصل سعر الدولار اليوم إلى 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 46.82 جنيه للشراء، 46.92  جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

اقرأ المزيد:

انخفاض الدولار في مصر يجبر أسعار الذهب على التراجع رغم صعودها عالميا

انخفاض مؤشر الدولار عالميا للجلسة الثالثة على التوالي.. التفاصيل

الجنيه يواصل ارتفاعه أمام الدولار.. كم بلغت خسائر الأخضر منذ تحرير سعر الصرف

بعد تراجع الدولار.. تعرف على أسعار العملات في البنوك اليوم

الدولار يسقط إلى مستوى 46 جنيها في البنوك
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.