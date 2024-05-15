مواعيد المراجعات النهائية لطلاب الإعدادي والثانوي في هذه المحافظات

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، غدًا الخميس، ثاني فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية الثانوية بمحافظتي الفيوم وأسيـوط.

وتأتي تلك المراجعات النهائية لطلاب الإعدادي والثانوي للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية، على مدار يومي الخميس والجمعة.

مراجعات نهائية لطلاب الإعدادي والثانوي

وتستهدف القوافل التعليمية في مرحلة المراجعات النهائية 6 محافظات، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المحافظات التي تستهدفها القوافل التعليمية للمراجعات ما يلي:

(أسوان، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مطروح، الدقهلية) بهدف الوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى تهيئة كافة سُبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة.

ومن المخطط له وفق بيان وزارة الشباب، تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع.