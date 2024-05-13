المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بالفيوم.. تفاصيل اليوم الخامس

تتواصل المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بمحافظة الفيوم، لليوم الخامس على التوالي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، إذ شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات بمدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، والتي تنطلق بالتعاون مع نقابة المعلمين بالفيوم بالمجان، ومن خلال نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية المختلفة.

وانطلقت المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بإدارة شرق الفيوم التعليمية اليوم الإثنين، تحت إشراف الدكتورة رحاب عريق وكيل المديرية، ومصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية.

إقبال غير مسبوق من الطلاب

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024، شهدت إقبالا غير مسبوق من الطلاب والطالبات بمختلف مدارس إدارة شرق، وهو الإقبال الذي لم يكن متوقع بالمرة.

المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024

وأشارت المديرية، إلى أنّ المراجعات النهائية الثانوية العامة 2024 تضمنت اليوم مراجعة مادة الاقتصاد والتي قدّمها هيمن وجيه كبير معلمي الجغرافيا والاقتصاد.

استمرار المراجعات النهائية للثانوية

وشددت المديرية، على استمرار المراجعات النهائية للثانوية العامة بالمجان طوال شهر مايو، وذلك داخل القاعة الفرعونية بنقابة المعلمين بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، والتي تقدم مراجعات نهائية في كافة المواد لشعبتي علمي وأدبي.

الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يخص الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024 فإنّه يتبقى نحو 27 يومًا على انطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوي، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ من المقرر أن تنطلق الإثنين 10 يونيو المقبل.