المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بالفيوم.. الجدول والمواعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، جدول وأماكن المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 لشهر مايو لكل طلاب وطالبات إدارة غرب الفيوم التعليمية، التي يُقدمها نخبة من أمهر المُدرسين في جميع المواد، تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وريحاب عريق وكيل المديرية.

وأوضحت مروى عبد العزيز مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية في بيان صحفي، إنّ المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 لطلاب وطالبات إدارة غرب، تٌقام في مدرج مدرسة التجارة بنات بشارع الدالي بحي الجون، وهي مجانية تمامًا.

جدول المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024

وجاء جدول المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 لشهر مايو كالآتي:

الاثنين 13 مايو.. مراجعة الرياضيات ويقدمها حسن الجبلاوي، الساعة 9:00 صباحًا.

الثلاثاء 14 مايو.. مراجعة التاريخ ويقدمه محمد الصاوي، الساعة 9:00 صباحًا.

الأربعاء 15 مايو.. مُراجعة اللغة الفرنسية، ويقدمها صبري عيد، الساعة 9:00 صباحًا، يليها مراجعة الجيولوجيا ويقدمها محمد حسن الجندي في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

الخميس 16 مايو.. مراجعة الفلسفة ويقدمها محمد القاسي، بالتزامن مع علم النفس ويقدمه محمد الرائد الساعة 9:00 صباحًا.

الجمعة 17 مايو.. مراجعة الفيزياء ويقدمها مصطفى عبدالله الساعة 9:00 صباحًا، يليها مراجعة الكيمياء ويقدمها محمود البحيري 11 صباحًا.

السبت 18 مايو.. مُراجعة الجغرافيا ويقدمها هشام أبو السعود الساعة 9:00 صباحًا، يليها مراجعة الفلسفة ويقدمها محمد القاسي، بالتزامن مع بدء مراجعة علم النفس ويقدمها محمد الرائد الساعة 11:00 صباحًا.

الأحد 19 مايو.. مراجعة مادة الأحياء ويقدمها أحمد شبرية الساعة 9:00 صباحًا.

الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم فإنّ الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ نحو 28 يومًا.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التعليم في بيان سابق لها، أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، تنطلق الاثنين 10 يونيو المقبل، وتستمر 40 يومًا، على أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 20 يوليو المقبل.