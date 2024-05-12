إقبال كبير على المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بالفيوم

شهدت المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بمركز طامية بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، اليوم الأحد 12 مايو الجاري، إذ تٌكثف مديرية التربية والتعليم بالفيوم من عقد مراجعات نهائية مجانية للطلاب والطالبات، قُبيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بإدارة طما

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّ المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024 بإدارة طامية التعليمية، عُقدت في مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة الثانوية، بينما تعقد لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرج مدرسة طامية الإعدادية.

المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في بيان صحفي، إلى أنّ المُراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024، تتضمن مُحاضرات مجانية، ومراجعات عامة على المناهج، وبنك الأسئلة، وذلك بمشاركة كوكبة متميزة من المعلمين والمعلمات.

مذكرات مجانية للطلاب

وذكرت إنّه يجرى تقديم كافة المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي 2024، وتوزيع المذكرات على الطلاب والطالبات بالمجان تمامًا، مُشيرة إلى وجود إقبال كبير جدًا من الطلاب والطالبات على حضور تلك المراجعات.

وقدّمت الشكر للمعلمين والمعلمات المتطوعين لتقديم المراجعات والمذكرات للطلاب والطالبات بالمجان ودون أي مقابل على جهدهم ومشاركتهم الفعّالة والإيجابية والمتميزة في تقديم خدمة تعليمية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت إنّ المراجعات مستمرة طوال شهر مايو، ومطلع شهر يونيو حتى انطلاق امتحانات الثانوية العامة، مُبينةً إنّ الوقت المتبقي على امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ 28 يومًا، حيث من المقرر أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو القادم.