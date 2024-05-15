أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق.. بكام طن دواجن التسمين؟

تشهد أسعار الأعلاف اليوم والخامات اليوم الأربعاء 15-5 -2024، تفاوت في الأسعار بحيث تتراوح أسعار علف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية بين 20500 جنيه و22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن في الأسواق، وفقًا لأسعار عدد من المصانع.

أسعار الأعلاف اليوم

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، أسعار الأعلاف اليوم، بمختلف أنواعها، وفقًا لأسعار عدد من المصانع.

أعلاف دواجن البياض

يتراوح سعر طن علف دواجن البياض بين 16200و 20000 جنيه.

أعلاف الماشية

فيما تتراوح أسعار أعلاف الماشية ما بين 9000 و18500جنيه.

أعلاف البط

ويسجل سعر علف البط، نحو 20000 جنيه للطن.

أعلاف الأرانب والغنم

فيما تسجل أسعار أعلاف الأرانب والغنم 16100 جنيه للطن.

أعلاف الحمام والسمان

ويسجل سعر طن علف الحمام 19400 جنيهًا، وأعلاف السمان 23000 جنيه للطن، وأعلاف الرومي 26000 جنيه للطن، وعلف السمك 27000 جنيه للطن وعلف الإبل والخيل 15000جنيه.

أعلاف النعام

ويسجل سعر طن علف النعام 22000 جنيه والمركزات 32000 جنيه.