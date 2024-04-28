تراجع أسعار الأعلاف اليوم في مصر.. طن الذرة البيضاء يفقد 2877 جنيها

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 28-4-2024، انخفاضاً كبيراً في الأسواق بالنسبة للذرة، بينما استقرت أسعار الاعلاف في بورصة الدواجن اليوم، حيث سجل سعر طن الذرة البيضاء تراجعاً يقدر بنحو 2877 جنيهاً.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الأعلاف اليوم في مصر بمختلف أنواعها، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر طن الذرة البيضاء، تراجعا في الأسواق اليوم، بنحو 2877 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 13810.34جنيه.

- سجل سعر شيكارة الذرة الصفراء، تراجعا في الأسواق اليوم، بنحو 180 جنيه، ليسجل نحو 731.36 جنيه للشيكارة.

- استقر سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 11 ألفا و200 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 12 ألفا و400 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 12ألفا و400 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن علف الصويا 44% اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 25500 جنيه.

- استقر سعر طن علف الصويا 46% اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 26500 جنيه.